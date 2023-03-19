Полиция Екатеринбурга устроила погоню со стрельбой за угнанным автомобилем

В Екатеринбурге инспекторы ДПС ГИБДД устроили погоню за мужчиной, который ехал на угнанном автомобиле Chevrolet Niva, и применили табельное оружие для его остановки. Об этом сообщили в ГИБДД города. Инцидент произошел в ночь на 19 марта.

Chevrolet Niva со следами ДТП заметили на Ломоносова, 98. Полицейские посигналили водителю, чтобы тот остановился, однако он проигнорировал сигнал и начал ускоряться. После этого началась погоня, в процессе который водитель Chevrolet нарушал правила дорожного движения, в том числе игнорировал дорожные знаки. Мужчина остановился только после того, как один из полицейских выстрелил в воздух, а затем несколько раз — по колесам автомобиля.

После остановки выяснилось, что за рулем Chevrolet находился 29-летний мужчина, ранее судимый за угон и кражу. Он был в нетрезвом состоянии и без документов на машину. Chevrolet числился в угоне с 15 марта.

В отношении мужчины составили десять материалов, в том числе за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, проезд на красный сигнал светофора, невыполнение требования об остановке.

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