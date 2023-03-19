В феврале спрос на сотрудников ЖКХ в Ижевске вырос на 37%

В столице Удмуртии по итогам февраля спрос на специалистов жилищно-коммунального хозяйства вырос на 37%. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Работа». 19 марта отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Эксперты «Авито» считают, что спрос на сотрудников ЖКХ связан с тем, что в последнее время все больше уделяется внимания созданию комфортной городской среды. Также влияет масштабная программа строительства и обновления ЖКХ, что увеличивает потребность коммунальных служб и управляющих компаний в квалифицированных специалистах. В первую очередь требуются рабочие специальности. Например, спрос на слесарей в феврале вырос почти на 184%, на сварщиков — на 138%, на электромонтажников — на 211% и на 201% — на разнорабочих. Кроме того, заметно увеличилась потребность в диспетчерах, которые принимают и обрабатывают заявки.

«В последнее время мы видим растущий спрос на специалистов в сфере ЖКХ. В ближайшее время он будет только увеличиваться, так как реализация программ по модернизации жилищно-коммунального хозяйства потребует привлечения дополнительного персонала, например, обслуживающего: водителей уборочной техники, дворников, уборщиков»,— прокомментировал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.