Закрытым пермским кинотеатрам подыщут нового владельца или арендатора

ГК «Панорама» займется поиском покупателя или арендатора для закрытых пермских кинотеатров – комплекса «Кристалл» и мультиплекса в ТРК «Колизей-Cinema», сообщил «Ъ-Прикамье» гендиректор холдинга Станислав Мухутдинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Будем искать арендатора по рыночной ставке, либо покупателя по рыночной цене. У нас достаточный запас финансовой прочности, чтоб не «отдаваться» за бесценок. Нам было бы нелогичным расстаться с действующим арендатором, который предлагал варианты по снижению ставки, чтоб искать кого-то с дисконтом. Ставка сейчас обсуждается, в том числе с привлечением потенциальных риэлторских компаний» - рассказал господин Мухутдинов.

Он также отметил, что под торговлю данные помещения не подойдут: «Много переделывать и предложений сейчас полно. Скорее развлекательные форматы».

Помещениями кинотеатров в «Кристалле» и «Колизее Синема» владеет ГК «Панорама». Решение о расторжении договоров аренды кинозалов было принято после того, как арендатор - федеральная сеть «Синема Парк» - предложил изменить принцип начисления арендной платы. Арендодателя это предложение не устроило. Два кинотеатра прекратили деятельность 27 февраля. Сейчас региональные власти рассматривают помещение «Кристалла» как один из вариантов для размещения краевого молодежного центра.