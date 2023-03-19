Объем просроченной задолженности ИП в Курганской области вырос на 33%

За 2022 год объем просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей (ИП) Курганской области по банковским кредитам увеличился на 33,3%. За январь этого года показатель вырос еще на 6%. На 1 февраля портфель просроченной задолженности составил 208 млн руб., сообщается в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант».

Средний просроченный долг одного ИП в регионе за 2022 год вырос на 28,8% и составил 12,9 тыс. руб. Объем общей задолженности на одного предпринимателя достиг 292,2 тыс. руб.

Среди регионов РФ объем просроченного долга ощутимее всего вырос в Новосибирской области — в четыре раза, Севастополе (в 2,8 раза), Хакасии (в два раза). Снижение показателя отмечено в Омской области (-49,4%), Ингушетии (-45,9%) и Курской области (-32,8%).