Пермскому экс-депутату назначили уже седьмое административное наказание

Дзержинский районный суд 16 марта назначил оппозиционному политику, экс-депутату заксобрания края Константину Окуневу очередной административный штраф - в 20 тыс. руб., сообщил Properm.Ru его адвокат Александр Антипов. Господин Окунев признан виновным в совершении преступления по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

В марте «Ъ-Прикамье» сообщал, что политика снова вызвали в прокуратуру для дачи объяснения по поводу публикации в соцсети от 22 октября 2022 года. Надзорный орган считает, что в ней он нелицеприятно отозвался о президенте РФ.

Таким образом, в отношении Константина Окунева составили уже седьмой протокол об административном правонарушении. Пять из них составлены должностными лицами МВД, а один прокуратурой. Ранее его уже привлекали к ответственности по ст. 20.31 КоАП РФ, а также по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Суды назначали ему наказания в виде штрафов. Эти решения господин Окунев безуспешно пытался обжаловать в высших инстанциях.