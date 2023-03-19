Депутат гордумы переводит свой бизнес из Пермского округа в краевую столицу

ООО «Дизель», осуществляющее перевозки по муниципальным маршрутам Перми, приняло решение об изменении местонахождения. В настоящий момент компания зарегистрирована в селе Гамово (Пермский муниципальный округ). По данным «СПАРК-Интерфакс», 14 марта в ЕГРЮЛ была внесена информация о том, что общество собирается сменить адрес регистрации на Пермь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Собственник компании, депутат Пермской думы Эдуард Мирзамухаметов пояснил, что «Дизель» закрывает офис в Гамово. «Мы для себя больше не видим смысла там оставаться. Решили, что пришло время переехать. Это плановые изменения, чисто технический момент. Никакого скрытого смысла тут нет — просто для компании так будет удобнее»,— сказал господин Мирзамухаметов.

ООО «Дизель» зарегистрировано в 2004 году. Эдуард Мирзамухаметов является его единственным учредителем. Возглавляет компанию Андрей Биневский. В настоящий момент «Дизель» обслуживает 16 из 80 автобусных маршрутов Перми. Выручка общества за 2021 год составила 934 млн руб., чистая прибыль — 200,2 млн руб.