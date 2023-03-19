Четырех подростков сняли со скалы в Республике Алтай

В Майминском районе Республики Алтай спасатели сняли со скалы четырех подростков15-16 лет, которые не смогли спуститься самостоятельно. Установлено, что дети, возвращаясь из похода, сбились с пути и оказались на крутой скале. Спускаться с нее в сумерках они побоялись. По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о происшествии поступило на номер 112 вечером 18 марта.

В спасательных работах было занято 12 человек и три единицы техники. Детей спустили со скалы с помощью специального снаряжения. Подростки чувствуют себя нормально, в медицинской помощи не нуждаются, уточнили в ГУ МЧС.

В прошлом году помощь спасателей понадобилась группе туристов из Новосибирска и Москвы, которые не смогли спуститься со скалы в Долине горных духов. Ранее сотрудники МЧС забрали на вертолете Ми-8 четырех туристов из Кемерово, застрявших на вершине горы Белуха в Алтайском крае.

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Оксана Павлова