МЧС предупредило о риске происшествий из-за понижения температуры воздуха

В Новосибирской области синоптики сообщили о резком понижении температуры воздуха. В ночь на воскресенье похолодало до -15 градусов, сообщает Западно-Сибирское УГМС. Днем местами ожидается ухудшение видимости в дымках до 1-2 км, в туманах до 500 м, на дорогах местами сильная гололедица.

В понедельник температура воздуха ночью составит -14, -19 местами до -26, днем ожидается 5,-10 градусов. Похолодание продолжится и во вторник: ночью ожидается -11,-16 местами до -22, между тем днем потеплеет до -4,+1.

Накануне ГУ МЧС по Новосибирской области опубликовало предупреждение об увеличении риска возникновения происшествий из-за изменений погодных условий. Спасатели призывает жителей к максимальной осторожности при использовании печей, газового отопления и электрооборудования. Также МЧС предупреждает автомобилистов о гололедных явлениях: автомобилистам необходимо соблюдать правила безопасности на скользкой дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, не делать резких маневров, обгонов и перестроений.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова