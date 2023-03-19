Представители МакSим сообщили, что певице стало плохо во время концерта

Концерт МакSим (Марина Абросимова) в Сочи был прерван из-за плохого самочувствия певицы, сообщила ее пресс-секретарь Яна Богушевская. Представитель артистки Павел Назаров заверил, что концерт был подготовлен должным образом, но из-за самочувствия МакSим было принято решение об остановке мероприятия.

«Марине стало плохо. Сейчас Мариной занимаются врачи»,— сказала госпожа Богушевская «РИА Новости».

Билеты можно вернуть по месту приобретения. Представители артистки ожидают, что другие концерты в рамках тура «Я буду жить» состоятся.

В июне 2021 года МакSим оказалась в больнице в тяжелом состоянии, она на несколько недель была введена в искусственную кому, ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. В августе артистка пошла на поправку и была выписана.

Леонид Уварчев