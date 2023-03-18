Шмыгаль анонсировал кадровые изменения в украинском правительстве

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на следующей неделе в правительстве Украины произойдет ряд кадровых изменений. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Шмыгаль

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Денис Шмыгаль

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Директор малой академии наук Украины Оксен Лисовой станет новым министром образования и науки. Он сменит на этом посту Сергея Шкарлета.

Экс-глава «Украинских железных дорог» Александр Камышин займет пост министра стратегических отраслей промышленности вместо Павла Рябикина.

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Вице-премьер Михаил Федоров получит под свое управление несколько новых направлений. Он займет должность вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Украины. Ранее он занимался вопросами диджитализации.

Олеся Павленко