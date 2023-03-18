Владимиру Путину показали школу искусств и детский центр «Корсунь» в Севастополе

Президент России Владимир Путин в день годовщины включения полуострова в состав РФ побывал на открытии школы искусств и в центре «Корсунь» в Севастополе. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Вместе с владыкой Тихоном показал Владимиру Владимировичу новую детскую школу искусств и детский центр "Корсунь" — это первая часть масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический"»,— написал Михаил Развожаев.

Детская школа в Херсонесе построена для организации допобразования в сфере искусств. На базе детской школы искусств планируется реализовывать дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Здание позволит принять в 2023 году 844 обучающихся, к 2027 году охват обучающихся планируется увеличить до 1372 человек. Кластер возводят на территории в 30 гектаров. Здесь также будут построены музеи Крыма, Античности и Византии, Христианства.

Тат Гаспарян

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