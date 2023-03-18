Пермский пороховой завод попал под санкции Украины

ФКП «Пермский пороховой завод» внесен в санкционный список Украины, соответствующий указ сегодня размещен на сайте президента Владимира Зеленского. Санкции в отношении пермского оборонного предприятия будут действовать десять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. ППЗ выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия. Статус федерального казенного предприятия завод получил в 2006 году. В данный момент ФКП «Пермский пороховой завод» находится в ведении департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга РФ.