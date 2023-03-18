Оборот предприятий потребсферы Краснодарского края вырос на 25%

В январе оборот предприятий потребительской сферы Краснодарского края вырос на 25% и составил 404,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составляет 125,8%.

«В прошлом году объем инвестиций в отрасль составил 26 млрд руб. с ростом на 11,8%. Доля края по обороту розничной торговли в ЮФО — 45,7%, по стране — 5,4%. В оптовой торговле — 45,7%, по стране — 2,9%»,— сказал руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

Оборот оптовой торговли в крае составил 206,9 млрд руб., розничной — 180,9 млрд руб., общественного питания — 7,8 млрд руб., бытовых услуг — 9,2 млрд руб.

Кроме того, в регионе увеличился объем онлайн-торговли, на 11,9% выросла среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий отрасли. За девять месяцев 2022 года жители Кубани потратили на это более 70 млрд руб.

Тат Гаспарян

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