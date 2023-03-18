В Челябинске прошел концерт в честь присоединения Крыма

В парке имени Гагарина в Челябинске прошел праздничный концерт «Крымская весна», приуроченный присоединению Крыма и Севастополя к России. По оценке присутствовавшего там корреспондента «Ъ-Южный Урал», мероприятие посетили свыше 1 тыс. человек.

Концерт начался с приветственных слов и исполнения гимна РФ. На сцене выступили танцевальные коллективы «Элемент» и Радуга, студия эстрадного вокала «Тутти». Мероприятие посетили представители партий «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР, «Родина», общественной организации «Волонтерская рота», а также ЧелГУ и ЮУрГУ.

Договор о присоединении к России Крыма и Севастополя был подписан 18 марта 2014 года. По итогам референдума почти 97% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.