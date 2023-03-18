Россия ратифицировала соглашение с Азербайджаном о пенсионном обеспечении

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Азербайджаном, предусматривающий сотрудничество в сфере пенсионного обеспечения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение было подписано 26 апреля 2022 года в Баку. Стороны договорились о распределении финансовой ответственности России и Азербайджана по предоставлению страхового обеспечения за пенсионные права, приобретенные на их территории. Документ распространяется на все виды страховых и социальных пенсий.

Лусине Баласян