Путин переименовал районные суды Грозного

Президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании районных судов Грозного в соответствии с районами, в которых они находятся. Четыре района Грозного, где расположены эти суды, были переименованы еще в 2020 году, но райсуды вплоть до сегодняшнего дня назывались по-старому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ленинский суд стал Ахматовским (в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова), Октябрьский — Байсангуровским (в честь боксера чеченского происхождения Заурбека Байсангурова), Старопромысловский — Висаитовским (в честь Мавлида Висаитова, Героя СССР, участника Великой Отечественной войны), Заводской — Шейх-Мансуровским (в честь первого имама Чечни и лидера кавказского сопротивления Российской империи).

По мнению авторов законопроекта, старые названия судов создавали неудобства для жителей Грозного. На переименование районных судов, как следует из проекта закона, потребуется 268 тыс. руб. из федерального бюджета.

Анастасия Ларина