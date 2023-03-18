У жителя Ленобласти нашли несколько пистолетов и реактивный двигатель от противотанковой ракеты

Военный следственный отдел по Краснознаменскому гарнизону возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия. Четырех мужчин задержали, передает 18 марта «Фонтанка.ру».

На задержание приехали полиция, сотрудники УФСБ из службы по защитите конституционного строя и сотрудники Воздушно-космических сил. Они провели допрос подозреваемых. Военного пенсионера, военнослужащего и еще одного мужчину отпустили — они проходят по делу свидетелями.

51-летний житель Красного Села Ленинградской области получил статус обвиняемого по делу о незаконном обороте оружия. В 1994 году он уже был судим за превышение должностных полномочий. Его отпустили под подписку о невыезде из-за проблем со здоровьем.

В ходе обысков в квартире одного из фигурантов дела нашли более двух тысяч различного вида патронов, пистолеты Макарова и ПСМ, наган, пистолет-пулемет МП-40, несколько глушителей, ордена и медали. Кроме того, там был обнаружен реактивный двигатель от противотанковой управляемой ракеты.

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