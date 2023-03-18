Челябинск занял 16 место по доходности аренды квартир среди городов РФ

Средняя годовая доходность купленных в новостройках Челябинска одно- и двухкомнатных квартир от сдачи в аренду составила 4,5% и 4,8% соответственно. По этому показателю мегаполис занимает 16 место среди городов РФ, сообщается в исследовании портала недвижимости «Мир квартир».

Годовая доходность квартир рассчитывалась исходя из средней цены квартир и ставок аренды. При этом не учитывались периоды простоя жилья, расходы на его отделку и меблировку.

Наиболее выгодно сдавать однокомнатное жилье оказалось в Махачкале (11,6%), Магнитогорске (7,2%) и Грозном (6,9%), Мурманске (6,7%), Улан-Удэ (6,4%) и Владимире (6,3%). Меньше всего дохода от сдачи в аренду таких квартир получают в Сочи (3,2%), Белгороде и Пензе (3,4%), Москве, Санкт-Петербурге и Кирове (3,5%), Саранске (3,8%), Нижнем Новгороде (3,8%) и Кургане (3,8%).

В среднем по стране доходность одно- и двухкомнатного жилья составляет 4,6% и 4,3% соответственно.