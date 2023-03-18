В Удмуртии осудили жителя Сарапула за незаконную организацию и проведение азартных игр

37-летнего жителя Сарапула осудили за незаконную организацию и проведение азартных игр в составе организованной группы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что шестеро жителей Сарапула с 2018 по 2021 года организовали шесть незаконных заведений для азартных игр и получали стабильный доход. В ходе следствия обвиняемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск, из-за чего уголовное дело на него завели в отдельном производстве.

В качестве свидетелей допросили более 100 человек, изъяли компьютерную технику и провели судебные компьютерные экспертизы, а также наложили арест на деньги обвиняемых.

Организатору суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно и штраф в размере 100 тыс. руб.