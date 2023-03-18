Мэрия Соликамска отозвала вопрос о передаче в край своих электрических сетей из-за позиции прокуратуры

Намеченное на 23 марта по инициативе администрации Соликамского городского округа внеочередное заседание местной думы отозвано, сообщило Ura.Ru.На нем предполагалось вновь осудить вопрос о безвозмездной передаче электросетевого комплекса с подстанциями, принадлежащего МУП «Городские коммунальные электрические сети» (ГКЭС), в собственность Пермского края.

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По информации источника, близкого к представительному органу, заседание отменено из-за позиции прокуратуры. «Соликамская городская прокуратура оценивает передачу электросетевого комплекса муниципального образования как нарушающую требования действующего законодательства, в связи с чем, еще в феврале 2023 года, направила в Думу Соликамского городского округа соответствующее заключение. В том числе в связи с указанной позицией органа надзирающего за законностью, внеочередное заседание думы, назначенное на 23.03.23, по вопросу передачи электросетевого имущества в собственность Пермского края отменено» - говорится в письме и.о. главы округа Андрей Швецова, поступившего в думу (имеется в распоряжении «Ъ-Прикамье»)

Ранее вопрос о передаче имущества ГКЭС в собственность региона обсуждался на внеочередном заседании соликамской думы 27 февраля. Тогда депутаты передачу не поддержали. Кроме того, 12 марта местная фракция КПРФ провела перед городским рынком пикет по этому поводу, заявив, что «против такого „дарения“».

В декабре 2022 года Законодательное собрание Пермского края приняло закон о передаче полномочий по электроснабжению на уровень региональной власти. Закон предполагает также консолидацию электросетевого имущества. Изначально его планировалось объединить и передать ООО «Краевая сетевая компания» (КСК), которое было учреждено АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (100% акций в собственности регионального минстроя). Однако ряд муниципалитетов, как и Соликамск, выступали против передачи электросетей ООО. Тогда краевое минЖКХ создало для этих целей ПКГУП «Краевые электрические сети».

Предполагается, что владеть имуществом будет унитарное предприятие, а управлять им — КСК. На данный момент «Краевым электрическим сетям» передано только имущество МУП «Чернушинские городские коммунальные электрические сети», на базе которого ПКГУП было создано.