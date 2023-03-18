В пятницу, 17 марта, на трассе «Джубга — Сочи» произошла авария с участием двух грузовых автомобилей, водитель Mazda доставлен в медучреждение. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По предварительной информации, водитель грузовика Mazda выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «МАЗ».
При резком торможении автомобиля «МАЗ» водитель вслед идущего транспортного средства «МАН» не выдержал необходимую безопасную дистанцию и столкнулся грузовиком «МАЗ».
«В результате ДТП водитель Mazda был доставлен в медицинское учреждение»,— сообщает ведомство.
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