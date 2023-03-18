Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Речная переправа «Самара — Рождествено» заработала до пристани «Подголятино»

С 18 марта 2023 года возобновлена речная переправа «Самара — Рождествено» на судах «Ом». Об этом сообщается на официальном сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Пять раз в день суда «Ом» будут курсировать до пристани «Подголятино», расположенной в 1,5 км от Рождествено. Теплоходы отправляются из речного вокзала в 06:00 (MSK+1), 14:00 (MSK+1) и 18:30 (MSK+1). В 08:00 (MSK+1) и 16:00 (MSK+1) организованы отдельные рейсы с заходом на Проран. В обратном направлении суда проследуют через 45 мин после отправления из Самары. Последние два месяца переправа до Рождествено осуществлась на судах на воздушной подушке.

В зависимости от гидрометеорологических условий в расписании могут возникнуть изменения интервалов движения судов.

Андрей Сазонов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...