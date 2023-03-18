Речная переправа «Самара — Рождествено» заработала до пристани «Подголятино»

С 18 марта 2023 года возобновлена речная переправа «Самара — Рождествено» на судах «Ом». Об этом сообщается на официальном сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Пять раз в день суда «Ом» будут курсировать до пристани «Подголятино», расположенной в 1,5 км от Рождествено. Теплоходы отправляются из речного вокзала в 06:00 (MSK+1), 14:00 (MSK+1) и 18:30 (MSK+1). В 08:00 (MSK+1) и 16:00 (MSK+1) организованы отдельные рейсы с заходом на Проран. В обратном направлении суда проследуют через 45 мин после отправления из Самары. Последние два месяца переправа до Рождествено осуществлась на судах на воздушной подушке.

В зависимости от гидрометеорологических условий в расписании могут возникнуть изменения интервалов движения судов.

Андрей Сазонов