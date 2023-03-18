Украинская компания «Старлинк» выиграла суд у SpaceX

Киевский хозяйственный суд отказал в удовлетворении иска американской компании SpaceX, которая осенью 2022 года подала в суд на украинскую компанию «Старлинк» с требованием прекратить действие прав на торговую марку. Решение суда опубликовано в едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, украинское ООО «Старлинк» зарегистрировало товарный знак еще в феврале 2011 года. В то же время Starlink, принадлежащий SpaceX, основали в 2015 году.

Права на одноименный бренд на Украине американская компания получила только в августе прошлого года. «Дочка» SpaceX на Украине называется «Старлинк Юкрейн».

Эрдни Кагалтынов