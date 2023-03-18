Выручка «СИБУР-Химпрома» в прошлом году выросла более чем на 1 млрд рублей

АО «СИБУР-Химпром» раскрыло информацию о финансовых результатах за 2022 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества за отчетный период составила 10,7 млрд руб. (годом ранее — 9,6 млрд руб.), чистая прибыль — 680,4 млн руб. (в 2021-м — 589,4 млн руб.).

«СИБУР-Химпром» — пермская производственная площадка «СИБУР Холдинга», одной из крупнейших интегрированных нефтегазохимических компаний в РФ. АО «СИБУР-Химпром» выпускает бутиловые спирты, этилен, пропилен, этилбензол, стирол и полистирол, а также пластификаторы и 2-этилгексанол.