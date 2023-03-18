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Коммерсантъ FM
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В Белоруссии сформируют спецподразделение «Беркут»

Заместитель министра внутренних дел Белоруссии Николай Карпенков сообщил о формировании во внутренних войсках страны спецподразделения «Беркут». Об этом он заявил в интервью изданию «Беларусь сегодня».

По словам господина Карпенкова, сейчас заканчивается укомплектование подразделения. Его состав пополнят контрактники, отслужившие срочную службу в бригаде спецназа, добавил замминистра.

Он заявил, что главной задачей «Беркута» будет борьба с диверсионными группами и незаконными вооруженными формированиями. Господин Карпенков добавил, что планируется сформировать еще три спецподразделения в Гомеле, Гродно и Бресте за счет перераспределения ресурсов.

Спецподразделение «Беркут» существовало на Украине. В феврале 2014 года оно было расформировано. Сотрудники «Беркута» занимались разгоном митинга на Майдане в конце 2013 года, а позднее участвовали в попытках штурма лагеря протестующих в Киеве. Приказ о роспуске подразделения подписал тогдашний врио главы МВД Украины Арсен Аваков.

Эрдни Кагалтынов

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