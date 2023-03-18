Москалькова предложила разрешить выдачу ребенку гражданства независимо от места рождения, если один родитель — россиянин

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова внесла поправки в законопроект «О гражданстве», который Госдума приняла в первом чтении. Омбудсмен предложила давать ребенку гражданство России независимо от места его рождения, даже если только один из родителей — россиянин.

«Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, если на день рождения ребенка: ...Один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином (независимо от места рождения)»,— говорится в тексте поправок госпожи Москальковой (цитата по «РИА Новости»).

В версии законопроекта, который депутаты приняли в первом чтении, такой ребенок может получить российское гражданство, только если он родился на территории России.

Кроме того, поправками предлагается отменить необходимость письменного согласия родителя-иностранца на получение ребенком гражданства России, если один из родителей уже имеет российское гражданство. По словам омбудсмена, конфликт в семье зачастую является непреодолимым препятствием для оформления российского гражданства ребенка.

В конце декабря 2021 года президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект «О гражданстве», который, в частности, предполагает введение упрощенной процедуры получения гражданства. Гражданство РФ, согласно законопроекту, могут получить лица, владеющие русским языком, знающие историю России и основы российского законодательства, обязующиеся соблюдать конституцию, не представляющие угрозу для безопасности и правопорядка страны. 5 апреля 2022 года нижняя палата парламента приняла законопроект.

Эрдни Кагалтынов