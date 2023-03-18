Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Москалькова предложила разрешить выдачу ребенку гражданства независимо от места рождения, если один родитель — россиянин

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова внесла поправки в законопроект «О гражданстве», который Госдума приняла в первом чтении. Омбудсмен предложила давать ребенку гражданство России независимо от места его рождения, даже если только один из родителей — россиянин.

«Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, если на день рождения ребенка: ...Один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином (независимо от места рождения)»,— говорится в тексте поправок госпожи Москальковой (цитата по «РИА Новости»).

В версии законопроекта, который депутаты приняли в первом чтении, такой ребенок может получить российское гражданство, только если он родился на территории России.

Кроме того, поправками предлагается отменить необходимость письменного согласия родителя-иностранца на получение ребенком гражданства России, если один из родителей уже имеет российское гражданство. По словам омбудсмена, конфликт в семье зачастую является непреодолимым препятствием для оформления российского гражданства ребенка.

В конце декабря 2021 года президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект «О гражданстве», который, в частности, предполагает введение упрощенной процедуры получения гражданства. Гражданство РФ, согласно законопроекту, могут получить лица, владеющие русским языком, знающие историю России и основы российского законодательства, обязующиеся соблюдать конституцию, не представляющие угрозу для безопасности и правопорядка страны. 5 апреля 2022 года нижняя палата парламента приняла законопроект.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...