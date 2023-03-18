«Любой ценой сохранить брак?»

Депутаты Госсовета Татарстана не откликнулись на инициативу детского омбудсмена Ирины Волынец обязать супругов при разводе обращаться к психологам-медиаторам, особенно если в семье есть дети. Вице-спикер парламента Юрий Камалтынов заявил, что «суд так и так примет решение при разводе». Он призвал омбудсмена «более трезво смотреть на вещи» и не «вешать» дополнительные расходы на государство. Глава комитета Светлана Захарова согласилась, что это «недешевое удовольствие» и предложила развивать институт медиаторов через гранты общественникам. Число разводов в Татарстане в январе этого года увеличилось на 19%, хотя в прошлом году наблюдался спад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

С предложением применять медиацию «как обязательный досудебный способ урегулирования в делах по расторжению браков» детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец выступила на заседании комитета Госсовета по социальной политике. «Учитывая поручение раиса Республики Татарстан уделять особое внимание ситуации с разводами, прежде всего, в семьях, где воспитываются дети, обращаюсь к депутатам с просьбой поддержать инициативу»,— сказала она.

Госпожа Волынец сообщила, что к ней поступает много обращений (37% от общего числа по семейной тематике) в связи со спорами родителей за право воспитывать детей при разводах «остаются острыми». Она отметила, что в 2022 году в республике стартовал проект «Медиация в защиту детства» совместно с некоммерческим партнерством «Лига медиаторов Поволжья». «Он позволяет на этапе досудебного урегулирования поддержать пары, которые испытывают кризис в отношениях и оказать максимальное содействие в сохранении семьи»,— указала госпожа Волынец.

К идее омбудсмена депутаты отнеслись неоднозначно. «А если обстановка и климат в семьи таковы, что ребенку лучше было бы с одним родителем, медиатор будет стремиться сохранить и такой брак? Любой ценой?»,— поинтересовался член комитета по социальной политике Рустем Хасанов. Госпожа Волынец его заверила, что «если есть опасность для ребенка, хоть малейшая, эти вопросы рассматриваются отдельно». «Решение о возможности родителей дальше исполнять свои обязанности»,— отметила она. По словам омбудсмена, «семья не сохраняется если все категорически против и нет на то оснований». «Если семью не удастся сохранить, то тут тоже помощь медиатора очень нужна, чтобы ребенок после развода не пострадал, чтобы максимально смягчить удар для него»,— добавила Ирина Волынец.

Господин Хасанов обратил внимание, что «принудительную медиацию» будет оплачивать бюджет региона. «А сколько семей, имеющих детей, в среднем в год у нас разводится?»— вступил в дискуссию вице-спикер Госсовета и глава фракции «Единой России» Юрий Камалтынов. Однако такой статистики у госпожи Волынец не оказалось. «То есть мы не знаем о каком количестве медиаторов может идти речь. Мы не владеем ситуацией о том, сколько у нас семей с детьми нуждается в такой поддержке»,— пришел к выводу господин Камалтынов.

Ирина Волынец попыталась объяснить депутату, что многие семьи разводятся «в нормальном, цивилизованном порядке и им помощь медиаторов не нужна». «Если вынуждены обращаться в суд, то мы привлекаем медиаторов и разгружаем таким образом судебную систему»,— сказала она. Но Юрий Камалтынов настоял, что «суд так и так примет решение при разводе». Однако, по словам Ирины Волынец, если супруги смогут договориться при участии медиатора, то «суд просто не нужен». «Не уверен. Медиатор подключился. Мамочка согласилась: да, хорошо, он будет встречаться с ним каждый день (отец с ребенком — «Ъ»). Вышла из здания, где медиатор сидел, у нее настроение испортилось: нет, не дам. Только суд может решить»,— ответил ей господин Камалтынов.

Вице-спикер попросил Ирину Волынец «на вещи более трезво смотреть».

«Вешать все это на государство? У нас сколько разговоров ходило, что в школах нужны психологи? Ну и где они сегодня? Психологов нет, а проблем хватает»,— сказал Юрий Камалтынов.

При этом он отметил, что «сама идея правильная или интересная». Он предложил детскому омбудсмену «запустить этот механизм» для начала в небольшом городе — Чистополе или Бугульме.

«Медиатор — не панацея»,— вынуждена была согласиться Ирина Волынец. Однако, по ее словам, «когда медиаторы подключаются, это более 30% успеха». «Стоит того или нет — вопрос для обсуждения»,— подытожила она.

Председатель комитета по социальной политике Светлана Захарова заметила, что о нехватке медиаторов раньше говорили в загсах. Однако она тоже считает, что «это не дешевое удовольствие». «Детский психолог сейчас стоит как минимум 3 тыс. руб. в час»,— сказала она. Госпожа Захарова считает, что систему медиаторов надо развивать с помощью некоммерческих организаций, которые получают гранты.

По данным Росстата, в 2022 году число браков в Татарстане выросло на 2,7 тыс., или 11,3%, — до 27,4 тыс. Число разводов, напротив, сократилось, на 2,1% (до 14,6 тыс.). Вместе с тем в январе 2023 года количество разводов выросло на 19,1% к аналогичному месяцу прошлого года — до 1,15 тыс. Число браков при этом увеличилось на 5,2% (до 1,08 тыс.).

Таким образом, число разводов в январе превысило число браков.



Власти Татарстана неоднократно высказывали озабоченность большим количеством разводов в регионе и предлагали ужесточить порядок расторжения брака. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что «процедуры разводов в загсах и судах должны быть более сложными», поскольку «для нас важно, чтобы семьи были крепкие».

В 2016 году Госсовет республики направлял законопроект в Госдуму, где среди прочего депутаты предлагали увеличить сроки разводов в загсах и судах с одного до трех месяцев, закрепить за судами обязанность принимать «меры к примирению супругов», если в семье есть несовершеннолетние дети, а один из супругов не согласен на развод. «Можно было бы предложить работу медиаторов в судах, потому что в школах нас никто не учил, как заводить семью»,— говорил „Ъ“ глава Союза отцов Татарстана Юрий Соленов.

Однако инициатива Татарстана так и не была поддержана на федеральном уровне, хотя в поддержку отдельных предложений высказывалась сенатор Елена Мизулина.

В сентябре 2022 года на заседании комитета по социальной политике Юрий Камалтынов предположил, что «конфликт, который неизбежно приведет к разводу», может быть «заложен» изначально. Будущие семейные пары, по его мнению, необходимо проверять «на профпригодность». Однако тогда участники обсуждения пришли к выводу, что молодоженов не надо отговаривать от свадьбы.

Кирилл Антонов