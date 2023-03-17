«Чтобы Краснодарский край в стал поставщиком IT-решений, необходимо, чтобы государство софинансировало IT-стартапы»

Количество IT-компаний в 2022 году в Краснодарском крае увеличилось на треть и достигло 1200 организаций. Основные отрасли, где активно применяются цифровые технологии в регионе — сельское хозяйство, строительство, медицина и туризм. О драйверах развития IT-отрасли на Кубани рассказал координатор проекта «Цифровая Россия» в Краснодарском крае, директор компании «Кортекс» Сергей Карулин.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Карулин

Фото: предоставлено автором Сергей Карулин

Фото: предоставлено автором

«Количество IT-компаний на Кубани растет благодаря, в том числе, участию государства. Это за последние пару лет самая поддерживаемая государством сфера. Отрасль с периферии переместилась в центр всеобщего внимания. Тем не менее, Краснодарский край пока еще не находится в авангарде поставщиков IT-решений.

На Кубани прорывы в развитии цифровых технологий возможны в IT-направлениях, которые обслуживают флагманские отрасли региона – сельское хозяйство, здравоохранение, строительство, туристическая и транспортная сферы, а также перерабатывающая промышленность. Особое внимание я бы обратил на первые две.

Строители и зарабатывают достойно, и находятся в сверхконкурентной среде. То же самое с туризмом и транспортом. Здесь государству важно бизнесу не столько помогать, сколько не мешать. А если мы возьмем сельское хозяйство или здравоохранение, то обнаружим, что здесь нет высокой динамики участников, не так много новых КФХ или новых больниц появляется ежегодно.

При этом фермер готов платить только за то, что окупается в короткие сроки. Если мы говорим о многолетних культурах или животноводстве – то в течение года. Почему? Потому что степень воздействия факторов, с которыми фермер сталкивается каждый день, - засуха, град, ливни, эпидемия, нашествие вредителей - значительно больше, чем эффект от любой оптимизации, которую он получает от внедрения цифровой технологии. Соответственно фермеры участвуют во внедрении IT-технологий только тогда, когда они большие и устойчивые.

Несмотря на большое предложение на рынке цифровых технологий для сельского хозяйства, мало кто из производителей может похвастаться короткой окупаемостью продукта. Поэтому здесь нужна поддержка государства, и наиболее перспективный путь для продвижения IT-решений кубанских компаний здесь импортозамещение, так как в прошлом году аграрии потеряли многие технологии, к которым уже привыкли.

В здравоохранении немного другая ситуация. Оно консервативно и не так сильно подвержено влиянию санкций. Все деньги в контексте цифровизации в медицинской сфере сконцентрированы вокруг МИСов. Мы идем к тому, что будет создана единая национальная медицинская информационная система. Драйвером цифровизации здесь станет персонализированная медицина – развитие генетики, геномики и т.п., а также импортозамещение в смежных отраслях, таких как фармацевтическая промышленность, где произошел существенных отток иностранных вендоров.

Для того, чтобы Краснодарский край в перспективе стал поставщиком IT-решений, на мой взгляд, необходимо, чтобы государство софинансировало и поддерживало IT-стартапы, в ключевых отраслях региона и в первую очередь те, которые обслуживают здравоохранение и сельское хозяйство.

Второй важный момент – выстраивание взаимодействия местных институтов развития с региональными полигонами. Например, у нас есть крупнейшие центры, в частности Научно-исследовательский институт при Краевой клинической больнице №1. Через них проходит огромный поток конечных потребителей, в данном случае пациентов.

Третье – это готовность к созданию экспериментальных правовых режимов. Есть федеральный закон №258-ФЗ, позволяющий локально ослаблять регуляторику для того, чтобы малые компании, не способные профинансировать полное соответствие регуляторным требованиям, создавали свои продукты. Наконец, важно привлекать местных участников рынка к реализации инвестпроектов, которые в большом объеме приходят в Краснодарский край».

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