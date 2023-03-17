В минобразования Кубани сообщили, что уроки НВП не будут военизированными

В одной из гимназий Симферополя открылись курсы начальной военной подготовки, об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Это первый для республики опыт внедрения предмета. Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева сообщила «Ъ-Кубань», что в регионе также рассматривают возможность внедрения НВП в учебную программу, при этом школьников не станут обучать военному делу.

«Сегодня мы изучаем опыт других регионов по внедрению уроков НВП. Они будут представлены неким модулем в учебном курсе. Предполагается, что НВП будет частью ОБЖ и в большей части ориентирована на мальчиков. Конечно, многое будет зависеть от материальной базы и опыта педагогов, ведь в данный момент в школах работают мало бывших военных, которые преподают ОБЖ. С другой стороны, в Краснодарском крае строится "Парк Патриот", это учреждение, безусловно, предназначено не только для экскурсий, но и станет образовательным»,— рассказала Елена Воробьева.

Она отметила, что уроки НВП, скорее всего, будут иметь воспитательный характер. «Конечно, это не та начальная военная подготовка, которая практиковалась ранее, когда мальчики на время разбирали оружие. Логика предмета станет другой, по сути НВП не будет военизированной, обучение коснется, например, того, как вести себя в разных нестандартных ситуациях»,— сообщила министр образования края.

Решение об участии школьников в программе будут принимать родители. «Нам еще предстоит провести среди родителей разъяснительную работу касательного того, что будут изучать школьники в рамках предмета НВП, что будет за этим стоять. Я не очень понимаю тех людей, которые оценивают это обучение еще до того, как все началось»,— заметила Елена Воробьева.

Она также сообщила, что на Кубани отдельные учебные заведения по своей инициативе проводят встречи участников СВО со школьниками. Ранее президент России Владимир Путин предложил привлечь бойцов операции к образовательному процессу.

В ноябре прошлого года стало известно, что со следующего учебного года в школах планируют начать обучение старшеклассников начальной военной подготовке. Министерство просвещения собирается ввести элементы НВП в рамках школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10–11-х классов — это прописано в проекте Федеральной основной образовательной программы.

Андрей Ульченко

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