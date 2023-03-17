За чтение срока

Ленинский районный суд ограничил до 30 марта срок ознакомления с материалами уголовного дела экс-зампредседателю правительства Пермского края Елене Лопаевой. Госпожа Лопаева обвиняется в хищении 67,7 млн руб. средств фонда «Содействие — XXI век». По мнению следствия, она без уважительных причин затягивает ознакомление с материалами. Сама обвиняемая говорит, что изучает все тома, которые ей предоставляет следствие, но до сих пор не видела вещественных доказательств по делу, а также материалов прослушивания телефонных переговоров. Кроме того, следователь просил установить ограничения и для защитников, которые могут вступить в дело. Но в этой части ходатайства было отказано.

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Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», свое ходатайство следователь ГСУ СКР Андрей Сарий мотивировал тем, что Елена Лопаева явно затягивает ознакомление с материалами дела. Так, она уделяет этой процедуре только несколько часов в день, а некоторые ее защитники иногда вообще не являются на процедуру ознакомления. В итоге следователь обратился в суд с требованием установить срок ознакомления с материалами уголовного дела госпожи Лопаевой и ее защитников до 30 марта текущего года. Также он просил ограничить этим же числом срок ознакомления с делом для других адвокатов в случае их вступления в дело. Процедура выполнения требований ст. 217 УПК РФ (ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела) началась 12 декабря прошлого года. Объем дела, по данным источников, составляет 94 тома.

Напомним, Елена Лопаева изначально обвинялась в мошенничестве в особо крупном размере в группе лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о хищении денежных средств фонда «Содействие — XXI век». В январе прошлого года она была задержана в Москве, доставлена в Нижний Новгород, где суд заключил ее в СИЗО. Госпожа Лопаева и директор фонда Елена Найданова заключили досудебные соглашения и дали показания в отношении иных лиц о причастности их к преступлению. В июне суд изменил Елене Лопаевой меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. В декабре обеих обвиняемых уведомили о расторжении досудебного соглашения из-за невыполнения его условий. В окончательной редакции им предъявили обвинение в растрате 67,7 млн руб., выделенных ПАО «ЛУКОЙЛ» для нужд фонда. Госпожа Лопаева с квалификацией своих действий не согласна и написала явку с повинной.

С доводами в ходатайстве следователя обвиняемая и ее защитник Александр Березин не согласились. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», господин Березин отметил, что время ознакомления его доверителя с делом зависит от объема материалов, которые предоставляет следствие, а также от графика работы сотрудников ФСИН. Поскольку госпожа Лопаева находится под домашним арестом, к месту ознакомления с материалами ее доставляют на автомобиле службы и на нем же увозят обратно до окончания рабочего дня. Кроме того, адвокат утверждал, что часть материалов дела обвиняемой и их защитникам до сих пор представлена не была. В частности, речь идет о вещественных доказательствах, изъятых в ходе следственных действий, а также о записях прослушивания телефонных переговоров. По его данным, для ознакомления с последними до 30 марта у стороны защиты не хватит времени, поскольку их общая длительность составляет много часов.

В итоге суд ходатайство следователя удовлетворил частично. Он ограничил срок ознакомления с делом Елены Лопаевой и трех ее защитников, установив его до 30 марта включительно. В части ограничения срока для других адвокатов при их вступлении в дело в ходатайстве отказано.

Дмитрий Астахов