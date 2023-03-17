Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об угрозах коллекторов жительнице Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Краснодарка заняла незначительную сумму в микрофинансовой организации и позже вернула деньги. Однако через некоторое время ей начали поступать звонки и сообщения с угрозами, которые последуют, если она не вернет долг.

СУ СК России по Краснодарскому краю инициировало вопрос передачи материала проверки по данной ситуации из органов внутренних дел в свое производство. Глава СКР поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову принять необходимые меры к передаче материалов, установить обстоятельства произошедшего и представить доклад.

Татьяна Ручкина

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