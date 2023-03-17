Путин обсудил с президентом Боливии сотрудничество в энергетике и области высоких технологий

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Боливии Луисом Арсе. В ходе беседы лидеры стран обсудили ключевые направления развития двусторонних отношений.

В пресс-службе Кремля отметили, что в ходе разговора обсуждались вопросы сотрудничества «в торгово-экономической, энергетической, научно-образовательной сферах», а также в области высоких технологий.

«Выразив обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества, лидеры договорились об активизации контактов на различных уровнях»,— отмечается в сообщении Кремля.

Господин Арсе занял пост президента Боливии в 2020 году, он считается сторонником бывшего главы государства Эво Моралеса, выступавшего за углубление сотрудничества с Россией. Арсе неоднократно заявлял, что в период его пребывания на посту президента Боливия не станет присоединяться к антироссийским санкциям и публично осуждать ввод войск России на Украину (в частности, Боливия в 2022 и 2023 годах дважды воздержалась в ходе голосования в Генеральной ассамблее ООН по резолюции, осуждающей военную операцию РФ).

Александр Кислов