В Краснодаре запустят новый автобусный маршрут №89

В Краснодаре появится новый маршрут №89. Сегодня с перевозчиком заключен брутто-контракт. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В мэрии «Ъ-Кубань» пояснили, что перевозчиком выступает МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ). Всего на линию выйдет восемь низкопольных автобусов с кондиционированием. Маршрут нового автобуса проложен от улицы им. Геннадия Казаджиева Новознаменского микрорайона до улицы Уральской.

«По брутто-контракту в Краснодаре уже работают три маршрута. И теперь мы можем требовать от подрядчика точности и соблюдения графиков»,— уточняет директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Данный маршрут введен, по данным мэрии, по просьбе жителей Новознаменского жилого района. Он будет частично совпадать с существующим маршрутом №59. Напомним, недавно перевозчик, за которым закреплен маршрут №59, отказался от дальнейшего обслуживания. Последний раз этот маршрут выйдет на линию в следующий понедельник.

Олег Исаев

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