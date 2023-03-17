В Севастополе за восемь лет ввели 80 соцобъектов на 82 млрд рублей

С 2015 года в Севастополе по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя в эксплуатацию ввели 80 соцобъектов. Общая сумма их строительства составила 82 млрд руб., сообщил губернатор города Михаил Развожаев на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

По словам губернатора, в городе продолжают наращивать темпы освоения средств. Только за 2022 год по госпрограмме освоили 27,5 млрд руб. В регионе ввели 17 новых объектов. Речь идет о школах, детсадах и спортивных зданиях. В прошлом году в городе также построили кадетский корпус СК РФ.

Кроме того, по госпрограмме завершили реставрацию здания художественного музея Крошицкого. Летом 2023 года там планируют провести выставку, посвященную 240-летию со дня основания города.

Татьяна Ручкина

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