Начальник московского главка МЧС освобожден от должности

Начальник Главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов освобожден от занимаемой должности, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главка. Летом 2022 года Желтов перенес инфаркт после тушения пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Желтов Сергей Алексеевич освобожден от занимаемой должности и 7 марта 2023 года зачислен в распоряжение главного управления МЧС России по городу Москве»,— сообщил собеседник агентства, не уточняя причин отставки.

В июне прошлого года Желтов перенес инфаркт во время тушения пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Глава ГУ МЧС по Москве лично прибыл на место происшествия для тушения возгорания, после чего он был доставлен в больницу и прооперирован.

Желтов ранее работал главой управления МЧС РФ по Магаданской области, заместителем начальника Дальневосточного регионального центра МЧС, после чего был переведен в Москву. Столичный главк МЧС он возглавил в 2019 году.

Александр Кислов