В Крыму и Севастополе реализуют 350 инвестпроектов на 667 млрд рублей

В Крыму и Севастополе реализуется более 350 инвестпроектов. Планируемый объем вложений по ним составляет около 667 млрд руб. Об этом президент Владимир Путин сообщил на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

«В итоге в Республике Крым реализуется более 250 инвестпроектов с общим объемом инвестиций почти 450 миллиардов рублей. В Севастополе — еще около 100 проектов на общую сумму более 217 миллиардов рублей»,— отметил президент.

Он подчеркнул, что в регионах необходимо развивать такой востребованный механизм государственно-частного партнерства, как специальная экономическая зона. За восемь лет ее работы удалось достичь показателей, по которым на 1 руб. вложенных средств, предоставленных государством льгот, получено 3 руб. инвестиций. На начало 2023 года резидентами СЭЗ стали 1578 компаний, 85% из которых малые и средние предприятия.

Татьяна Ручкина

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