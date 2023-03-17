В 2022 году объем грантовой поддержки ИТ-решений на Кубани увеличился до 97 млн рублей

В 2022 году в ИТ-проекты Краснодарского края было привлечено 97,2 млн руб. грантовой поддержки федерального Фонда содействия инновациям, что почти в два раза больше, чем в 2021 году. Тогда объем грантовой поддержки составил 51,2 млн руб. Об этом исполнительный директор Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашева сообщила на круглом столе «Цифровизация бизнеса: риски и возможности», прошедшем в ИД «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

По словам Ольги Лукашевой, кубанские разработчики цифровых технологий после 24 февраля прошлого года стали значительно активнее формировать предложение на рынке ИТ-услуг. «У нас резко возросло количество команд ИТ-специалистов, желающих занять ниши, которые освобождаются после ухода иностранных компаний. Проекты предлагаются практически во всех сферах экономики — АПК и транспорте, строительстве и здравоохранении, промышленности и банковской сфере. Разработчиков поддерживают как органы исполнительной власти, так и бизнес»,— сказала руководитель фонда.

Эксперт добавила, что в Краснодарском крае растет популярность акселерационных программ, которые позволяют ИТ-стартапам за 10 недель увеличить объем выручки в три раза, а также хакатонов. Хакатон — это соревнование, в котором командам нужно за 48 часов разработать прототип продукта. «В результате создается не просто красивая презентация, а продукт, который можно протестировать и начинать внедрять в рынок. Потенциал у ИТ-отрасли региона большой. Главное, чтобы бизнес начал верить в наших разработчиков. Так, в прошлом году девелоперы вложили в развитие продуктов, созданных во время кубанских хакатонов, 70 млн руб. инвестиций»,— рассказала Ольга Лукашева.

Коммерческий директор АО «Пензаспецавтомаш» | Benza Екатерина Макарова уверена, что запрос на отечественные ИТ-решения, в том числе кубанских компаний, в ближайшее время будет только увеличиваться. «Цифровизация способствует повышению производительности труда и экономической эффективности бизнеса. Так, большие перспективы мы видим в развитии и масштабировании применения цифровых решений для управления топливом. При переходе на "цифру" и автоматизацию компания начинает экономить до 30% на топливных расходах»,— сообщила Екатерина Макарова.

Маргарита Синкевич

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