Бизнес принимает сторону экологии

Компания GP и «Перекрёсток» выступают за ответственное и бережное отношение к окружающей среде. Один из крупнейших производителей элементов питания совместно с торговой сетью «Перекрёсток» запустили программу по утилизации использованных батареек.



Батарейки – один из самых распространенных товаров ежедневного спроса. Они нужны для детских игрушек, компьютерных гаджетов, кухонной техники, зубных щеток и многих других приборов. Желательно использовать качественные, энергоемкие батарейки, с большим сроком службы. После использования, батарейки необходимо правильно утилизировать – отправить на переработку или сдать в пункты приема батареек.

Компания GP и «Перекрёсток» установили специальные контейнеры в 492 магазинах сети для приема использованных батареек. Любой желающий может присоединиться к инициативе компаний и оставить использованные батарейки в специальных накопителях. Производитель берет на себя ответственность за безопасную утилизацию: из пункта сбора батарейки отправят на переработку в ГК «Мегаполисресурс», где из изделий извлекут марганец, цинк и графит, чтобы повторно использовать их в машиностроении, металлургии, фармацевтике и косметологии.

На всех батарейках стоит специальная маркировка, которая напоминает о том, что изделия запрещено выбрасывать в мусоропровод или хранить дома после окончания использования. Несмотря на это, на вторичную переработку в России поступает около 2,5% от общего количества использованных батареек. Часто, использованные батарейки выбрасывают «на автомате» вместе с остальным мусором. Чтобы этого не происходило, лучше предусмотреть дома «накопитель», куда можно сложить использованные батарейки, которые вы планируете сдать на переработку.

Если раньше вопрос правильной утилизации оставался на стороне покупателя, то сейчас бизнес проявляет большее участие и часто берет ответственность на себя. Многие компании делают значительные шаги для того, чтобы путь потребителя стал проще и комфортнее, развивая сервисы, инициативы и программы.

Совместная инициатива GP и торговой сети «Перекрёсток» поможет покупателям внести свой вклад в развитие бережного отношения к природе и минимизировать негативное влияние на окружающую среду. Ознакомиться с адресами магазинов и найти удобный для себя пункт приема батареек можно на сайте: https://recyclemap.ru.