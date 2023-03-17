«Юшин и партнеры»: только 5% заявлений о преднамеренном банкротстве приводят к возбуждению уголовного дела

Правоохранительные органы возбуждают уголовные дела по заявлениям о преднамеренном и фиктивном банкротстве только в 5% случаев. Об этом рассказал управляющий партнер адвокатского бюро «Юшин и партнеры» Анатолий Юшин на конференции «Банкротство-2023», организованной «Ъ».

Речь идет о ст. 196 (преднамеренное банкротство) и ст. 197 УК РФ (фиктивное банкротство), которые предусматривают наказание вплоть до семи и шести лет лишения свободы соответственно.

По данным господина Юшина, большая часть приговоров по банкротным составам приходится на ст. 196 УК РФ — сразу 80%. Еще 10% — это наказание за неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

От общего же количества уголовных дел, возбужденных по экономическим статьям, банкротные составы занимают совсем незначительную долю. Больше всего приходится на преступления против собственности (25%) и в сфере экономической деятельности (12%).

«Крайне малый процент таких дел от общего числа экономических преступлений, эти банкротные составы занимают менее 1%,— рассказал Анатолий Юшин.— Следователи у нас чаще всего возбуждают дела по статьям мошенничество, злоупотребление полномочиями, какие-то подобные вещи, которые для них и понятней. Фиктивное банкротство — это вообще крайне редкий состав, а преднамеренное банкротство чуть чаще, но, как нам говорит статистика, порядка 60 таких уголовных дел за 22 года было возбуждено. Это, конечно, по сравнению с другими составами, с тем же мошенничеством, крайне-крайне редкая история».