Глобальные депозитарные расписки «Окей» выйдут на казахстанскую биржу AIX 20 марта

Глобальные депозитарные расписки ритейлера «Окей» будут торговаться на казахстанской бирже Astana international exchange (AIX). Торги начнутся 20 марта. Об этом говорится в сообщении на сайте ритейлера.

«Мы благодарны Astana international exchange за содействие в размещении наших депозитарных расписок. Этот шаг нацелен на дальнейшее повышение ликвидности наших акций и диверсификацию базы инвесторов»,— сообщил генеральный директор «Окей Групп» Армин Бургер.

После новости о допуске на биржу Казахстана бумаги ритейлера на Мосбирже выросли на 12%. Котировки выросли на 11,93%, до 29 руб. за бумагу на максимуме. К 15:12 мск рост замедлился до 7,87% — 27,95 руб.

При этом «Окей» сохранит первичный листинг на Лондонской бирже и вторичный — на Мосбирже. Лондонская биржа приостановила торги глобальными депозитарными расписками компании «Окей» в марте 2022 года.

Анастасия Ларина