Суд в Петербурге арестовал до 14 мая обвиняемого в финансировании ВСУ

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 14 мая мужчину, обвиняемого в финансировании Вооруженных сил Украины. Об этом 17 марта рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Обвинение по ч.1.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) Игорю Сиомику предъявили 15 марта, вину он признал в полном объеме. По этой статье ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, с октября 2022 по март 2023 года мужчина переводил средства на банковские счета, предназначенные для поддержки объединения «Азов» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ) и Вооруженных сил Украины. Кроме того, он склонял и вовлекал иных лиц к финансированию терроризма.

По предварительной информации, Игорь Сиомик подрабатывал курьером, а также передавал телефонные номера мошенникам. Фигурант изначально оставил меру пресечения на усмотрения суда, однако затем попросил «выпустить его на свободу», чтобы помогать материально своей жене.

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