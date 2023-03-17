Управляющую компанию из Новороссийска оштрафуют из-за неработающего 9 месяцев лифта

Новороссийская прокуратура провела проверку по факту неработающего лифта в многоквартирном жилом доме № 79 по ул. Энгельса, находящегося в управлении ООО «УО Наш Дом». Надзорное ведомство пришло к выводу, что управляющая организация ненадлежащим образом содержит общедомовое имущество.

Как указано в пресс-релизе краевой прокуратуры, лифт вышел из строя в июле прошлого года. Обслуживающей компанией «Отис Лифт» было выявлено, что необходимо заменить тяговые канаты, канатовидный шкив и восемь пружин. Сумма ремонта составила 370 тыс. руб. Однако управляющей компанией было инициировано лишь одно собрание собственников. Оно было признано несостоявшимся в виду отсутствия кворума.

«С июля 2022 до настоящего времени управляющей компанией не принято каких-либо мер по ремонту лифтового оборудования собственными силами и проведения экспертизы», - говорится в сообщении прокуратуры.

Материалы прокурорской проверки направили в Государственную жилищную инспекцию.

Сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности виновных лиц по ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и помещений). По ней юридическим лицам грозит штраф до 50 тыс. руб.

Олег Исаев

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