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обновлено 16:35

СК проверит жалобы на аварийное состояние двух домов в Воткинске и Ижевске

В Удмуртии следственный комитет начал доследственную проверку информации об аварийном состоянии дома в Воткинске и нарушении жилищных прав многодетной семьи, проживающей в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

В частности, ранее в СМИ появилась информация с жалобами жителей дома №8 по ул. Победы в Воткинске на протечку крыши, затопление подвала и квартир. Аналогичная жалоба поступила от семьи, проживающей в доме № 70 по улице Т. Барамзиной в столице Удмуртии.

Для проверки каждой жалобы следователи выезжали на адрес, проводили осмотр и опрашивали жильцов. По результатам проверки примут необходимые процессуальные решения.

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