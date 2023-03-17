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Антиутопии, английские детективы и трубы аборигенов

Куда сходить в Нижнем Новгороде с 18 по 24 марта

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут спектакли, показы французского кино, лекции об античности и светских танцах. Подробнее о культурных событиях города — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Спектакль «Беспечная нота»

Спектакль «Беспечная нота»

Фото: арт-клуб «Маяковка, 10»

Спектакль «Беспечная нота»

Фото: арт-клуб «Маяковка, 10»

18 марта в арт-клубе «Маяковка, 10» состоится спектакль «Беспечная нота». Пять актрис перевоплотятся в девочку Тату, вредного старичка, Владимира Маяковского, охотника на носорогов и других персонажей. Герои расскажут историю о детстве, которое пришлось на годы войны. Билеты от 500 руб.

19 марта театр на Счастливой покажет спектакль «Рейвенскрофт» по детективу американского драматурга Дона Нигро. В уединенном особняке произошло убийство, разбираться в страстях и тайнах семейства Рейвенскрофт приедет инспектор Скотланд-ярда. Билеты от 550 руб.

В Нижегородском государственном художественном музее продолжается цикл лекций «Забытая античность». 19 марта в выставочном комплексе «Зарубежное искусство» в Доме Сироткина состоится лекция об этрусках – древних жителях Апеннинского полуострова. Богатая культура этого народа оказала значительное влияние на искусство Рима, но растворилась в его истории. Стоимость посещения 200 руб.

Зрители в залах Арсенала

Зрители в залах Арсенала

Зрители в залах Арсенала

21 марта в Арсенале пройдет лекция «Изобретение светского танца в эпоху возрождения: искусство быть, чтобы казаться». Посетителям расскажут, как зародилось, распространилось и к чему привело представление о том, что внешний вид человека и манера держаться отражают его личные качества и особенности характера. Посетить лекцию можно за 300 руб.

В Центре театрального мастерства 23 марта состоится драматический спектакль-монолог «Вертинский» о судьбе русского артиста-эмигранта, автора романсов «Танго „Магнолия“», «Кокаинетка», «Жил я шумно и весело». Стоимость билетов от 700 руб.

В кинотеатре «Орленок» с 23 по 26 марта запланирован уик-энд франкофонного кино. В показе четыре современных французских фильма в оригинальной озвучке с русскими субтитрами. Продажа билетов пока не открыта.

Исполнитель Гарри Агаджанян

Исполнитель Гарри Агаджанян

Фото: предоставлено Театром оперы и балета имени Пушкина

Исполнитель Гарри Агаджанян

Фото: предоставлено Театром оперы и балета имени Пушкина

24 марта в Пакгаузах на Стрелке состоится концерт оперного театра «Верни мне музыку». В программе прозвучат арии из опер «Севильский цирюльник», «Кармен», «Борис Годунов», романсы, народные и эстрадные песни. Стоимость билетов от 500 руб.

24 марта в театре драмы пройдет премьера спектакля-антиутопии «Саша, привет!» по роману писателя Дмитрия Данилова. По сюжету преподаватель университета современного искусства Сергей Фролов живет в ожидании смертной казни. Он должен ответить за свои действия по новому закону о «гуманизации правосудия», по которому за экономические преступления и преступления против нравственности предусмотрена высшая мера наказания. Билеты от 400 руб.

В «Планетарии №1» парка «Швейцария» 24 марта состоится концерт-перфоманс «Ветер Фанга. Вселенские точки бесконечности». Посетители смогут послушать звучание ханга, одного из самых молодых ударных музыкальных инструментов, и диджериду, древней трубы аборигенов Австралии. Стоимость билетов от 800 руб.

Подготовила Елена Ковалева

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