Верховный суд Удмуртии не изменил приговор убившему пассажира водителю

Верховный суд Удмуртии не изменил приговор 33-летнему мужчине, которого признали виновным в убийстве пассажира, а также краже с проникновением с жилище (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ, п. п. «а, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, ранее суд первой инстанции назначил ему 10,5 лет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в октябре 2021 года мужчина работал водителем такси и приехал с пассажиром в лесополосу Завьяловского района, где между ними произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина не менее 40 раз ударил пассажира ножом. После этого, обнаружив при убитом ключи от квартиры, он похитил оттуда деньги на сумму более 700 тыс. руб. После преступления мужчина на похищенные средства отправился в Анапу, где его и задержали.

Сторона защиты не согласилась с обвинительным приговором суда и выдвинула апелляционные жалобы, в которых сообщала о нарушении уголовного и уголовно-процессуального закона, а также непричастности к преступлениям

Верховный суд Удмуртии в удовлетворении апелляционных жалоб отказал. Приговор остался без изменения.