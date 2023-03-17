В 2022 году объем строительства в Апшеронском районе увеличился в 11 раз

Объем строительных работ по крупным и средним предприятиям Апшеронского района составил почти 3 млрд руб., что выше уровня 2021 года более чем в 11 раз. Об этом рассказал замгубернатора Александр Власов на открытой сессии Совета муниципального образования.

По словам господина Власова, в Апшеронском районе эти показатели выше среднекраевых.

«Муниципалитет участвует в 16 из 19 возможных госпрограмм с объемом межбюджетных трансфертов более чем в 2 млрд руб.»,— цитирует господин Власов пресс-служба краевой администрации.

Олег Исаев

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