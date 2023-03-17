В Музее наивного искусства открылась выставка «Самый ласковый ветер в моей голове»

В Екатеринбурге в Музее наивного искусства открылась персональная выставка уральской художницы Оксаны Анчаровой «Самый ласковый ветер в моей голове». В экспозиции — яркие сказочные образы, нарисованные на стекле, оконных рамах и экранах телевизоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художница Оксана Анчарова

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Художница Оксана Анчарова

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Когда рисуешь на большом стекле, то не можешь посмотреть, что получается на обратной стороне. Появляется какое-то пятно, я интуитивно дорисовываю образ, а потом оказывается, что он уже где-то есть»,— поделилась Оксана Анчарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие персональной выставки уральской художницы Оксаны Анчаровой «Самый ласковый ветер в моей голове» в Музее наивного искусства

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Открытие персональной выставки уральской художницы Оксаны Анчаровой «Самый ласковый ветер в моей голове» в Музее наивного искусства

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Живописью на стекле Оксана Анчарова увлеклась в 2020 году. Вместо холстов она рисует на оконных рамах и даже выполнила автопортрет на экране телевизора. На творчество ее вдохновлял фольклор разных народов. Среди работ — портреты в испанском стиле, персонажи славянских и восточных мифов, близкие друзья художницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие персональной выставки уральской художницы Оксаны Анчаровой «Самый ласковый ветер в моей голове» в Музее наивного искусства

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Открытие персональной выставки уральской художницы Оксаны Анчаровой «Самый ласковый ветер в моей голове» в Музее наивного искусства

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На выставке представлены театральные куклы из папье-маше, которые художница изготовила для спектаклей. Посетители смогут увидеть Джонни Деппа в образе Гамлета, Офелию из деревянной коряги, Ван Гога и его «Подсолнухи». Марионетки участвуют не только в постановках, но и в короткометражном кино, которое снимает сама художница.

Выставка продлится до 21 мая.

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Дарья Башлыкова