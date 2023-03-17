УФАС оценит законность отбора генподрядчика строительства завода «Башспирта» в Булгаково

Управление ФАС по Башкирии назначило на 27 марта заседание по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства со стороны АО «Башспирт», республиканского управления капитального строительства» и ООО «Строительная фирма – 15 БНЗС».

Как следует из материалов ведомства, в мае 2020 года «Башспирт» без проведения торгов заключил договор на строительство второй очереди спиртоводочного завода в поселке Булгаково под Уфой. Компания выступила в качестве застройщика, РУКС – технического заказчика, а «СФ – 15 БНЗС» — генерального подрядчика. Цена контракта составила около 408 млн руб.

В июле 2021 года стороны подписали допсоглашение к договору, сдвинув срок исполнения контракта с 31 июля на конец ноября того же года. Цена контракта также изменилась — до 671,5 млн руб.

Оснований для заключения договора без проведения торгов, отмечают в УФАС, не имелось, а «СФ – 15 БНЗС» было предоставлено преимущество перед другими участниками конкурентного рынка.

По результатам исполнения договора администрация Уфимского района в сентябре 2021 года выдала разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. При этом стоимость работ, по данным УФАС, составила 378,9 млн руб.

Майя Иванова

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