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Коммерсантъ FM
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Льготы ветеранов Великой Отечественной войны распространят на жителей осажденного Сталинграда

Граждане России, которые награждены знаком «Житель осажденного Сталинграда», будут приравнены к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Почетным знаком «Житель осажденного Сталинграда» награждаются граждане, которые во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года находились на территории города Сталинграда (ныне Волгоград).

«Правительство подготовило поправки в законодательство, чтобы с этого года они получали такие же привилегии, как и ветераны Великой Отечественной войны, соответствующие гарантии социальной защиты»,— сказал господин Мишустин, открывая заседание правительства.

В числе соцгарантий предусмотрено право на одновременное получение двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты и возможность улучшить жилищные условия за счет федерального бюджета, уточнил премьер-министр.

По информации комитета социальной защиты населения Волгоградской области, на данный момент знаком «Житель осажденного Сталинграда» награждены 3 997 человек. Для обладателей статуса предусмотрены, в частности, ежемесячная денежная выплата в размере 443 руб. и ежемесячная выплата для компенсации 50% расходов за услуги ЖКХ.

Милена Костерева

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