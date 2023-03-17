Псевдопродавцы сахара из Белореченска обманули предпринимателей на 60 млн рублей

Супруги из Белореченска, которые якобы продавали сахар, обманули бизнесменов на 60 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 36-летний местный житель и его 33-летняя супруга разместили в сети объявление о продаже сахарного песка оптом, не имея его в наличии. Предложением заинтересовался предприниматель из Краснодара, который перевел на банковские счета преступников предоплату за крупную партию продукции. После получения денег мошенники перестали выходить с покупателем на связь.

Следствие установило, что мошенники причастны еще к четырем аналогичным преступлениям. Их жертвами стали предприниматели из Анапы, Краснодара, Хабаровска и Киргизии. Им нанесли ущерб в размере более 60 млн руб.

В отношении мужчины и женщины завели и направили в суд уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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